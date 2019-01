Úžasňákovi nepolevují ani na dovolené v ráji. Pár, který dostal do životní formy Mareše, nezná výmluvy

Tato těla nemají zadarmo. Foto: Super.cz/archiv J. Krause

Svou svatební cestu na ostrově Bali pojali velmi dobrodružně. Novomanželé procestovali pět oblastí hlavního ostrova a vydali se také na vedlejší ostrov Nusa Penida. „Každá oblast, ve které jsme byli, byla něčím unikátní,” říká Jakub.

Cvičitelé fitness a vyznavači zdravého životního stylu se v průběhu pobytu v Asii také udržovali ve formě. Do fitka je to ale netáhlo a spíš se přizpůsobili místnímu prostředí. „Hodně jsme cvičili jógu a v kombinaci s teplým podnebím, sluncem, skvělým jídlem a moc milými místními obyvateli to byl odpočinek nejen pro tělo, ale hlavně pro duši,” říká nejkrásnější Čech roku 2015, který by se na Bali brzy rád vrátil. „Život tam plyne jinak, daleko poklidněji. Láká nás se tam přesídlit i na delší dobu, třeba dva tři měsíce. Moje kamarádka z Čech tam žije už šest let, česká komunita je tam veliká,” říká Jakub Kraus. ■