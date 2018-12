Chcete vidět běžet Zlatu Adamovskou? V novém filmu si to rozdá s Terezou Kostkovou a dalšími známými herečkami

Zlata Adamovská běhá ve filmu Ženy v běhu. Video: CineArt

Není zrovna velká sportovkyně, ale tuhle příležitost si nenechala ujít. Kvůli nové komedii Ženy v běhu, kde si zahraje hlavní roli, se Zlata Adamovská (59) pustila do tréninků. "Už jen kvůli tomu, že mě uvidí běžet, což se jim jen tak nepoštěstí, by měli diváci do kina jít," směje se Zlata, když zve diváky do kina na tuto rodinnou komedii.