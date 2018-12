Liška ryšavá v sexy provedení. Negativní postavu českých dějin si zahraje tento britský krasavec

Další zahraniční hvězdou ve velkofilmu je Matthew Goode, který hraje krále Zikmunda. Foto: Stanislav Honzík

Tvůrci horečně očekávaného filmu již oznámili, že se v historickém bijáku objeví takové hvězdy, jako Michael Cain (85), Ben Foster (38), či Til Schweiger (54). Teď vyplulo na povrch, že Petr Jákl svěřil roli krále Zikmunda, přezdívaného „liška ryšavá“ herci Matthewu Goodeovi. Charismatického britského krasavce můžete znát například z filmu Woodyho Allena Match Point – Hra osudu.

„V Čechách jsem byl naposledy před patnácti lety, natáčel jsem v roce 2003 v Praze. A musím říct, že se to tady za tu dobu tak změnilo! Samozřejmě k lepšímu. Moc se mi tady líbí,“ svěřil se Matthew během natáčení na hradě Zvíkov. „Tohle je asi moje nejoblíbenější místo ze všech, kde jsme natáčeli,“ dodal hrdina seriálů Panství Downton, The Crown nebo Čas čarodějnic.

Matthew Goode se během svého dvoutýdenního pracovního pobytu v Čechách se setkal s několika hvězdnými kolegy. „Nejvíc scén jsem měl s Tilem Schweigerem, kterého jsem předtím moc neznal, ale je to naprosto úžasný člověk. A taky s Michaelem Cainem, což je pro mě ikona, a natáčet s ním bylo něco, co si budu pamatovat navždycky,“ uvedl s nadšením v hlase.

Matthewa prý baví hlavně scénář. „Příběh o Janu Žižkovi je skvělý, je neuvěřitelné, čeho ten člověk dosáhl, že to byl nikdy neporažený vojevůdce, navíc když přišel o oči a byl v podstatě slepý... Je to strhující příběh ze středověku, z doby plné válek, a on byl velmi inspirativní postava,“ vysvětlil herec, který nezapomněl pochválit také práci režiséra Petra Jákla a dánského kameramana Jespera Toffnera. „Štáb byl taky skvělý, lokace nádherné, navíc jsem hrál darebáka, před kamerou jsem byl s Tilem a Michaelem... Takže já odjíždím domů naprosto šťastný,“ uzavřel své povídání Matthew. ■