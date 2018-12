Urostlý přítel Andrey Pomeje promluvil: Nečekali byste, co krásného řekl o vážně nemocném Jirkovi!

Andrea Pomeje s partnerem Petrem Michaela Feuereislová

Andrea Pomeje (30) se musí vyrovnávat s tím, že její stále ještě manžel Jiří Pomeje (53) znovu bojuje s rakovinou . Pozastavila proto rozvod , aby Jirku nezatěžovala. Velkou oporu má ve svém příteli Petru Plačkovi, který to nedávno schytal na sociálních sítích za to, že šel do nemocnice s „rýmičkou“.

Urostlý svalovec se vůči útokům ohradil, a navíc dojemně vyjádřil podporu nemocnému Pomejemu.

„Nemocný jsem byl už šest dní a nelepšilo se to, spíš horšilo, proto jsem šel k doktorovi,“ vysvětlil Plaček důvod návštěvy pohotovosti s tím, že navíc od dětství trpí těžkým astmatem, a tak raději nechtěl nic podcenit.

„Dál se rozhodně nechci srovnávat s Jirkou, kterému se vrátila rakovina. Ani nevíte, jak moc mě to mrzí, a jak moc bych si přál, aby byl zdravý. Pořád je to tatínek Aničky,“ napsal Plaček, pro kterého je to velmi citlivé téma, protože mu rakovina vzala hodně blízkých.

I přesto se stal terčem nenávistných komentářů, což ho mrzí.

„Zároveň si myslím, že já za Jirkovu nemoc nemůžu a nechápu lidi, kde se v nich bere ta nenávist jen proto, že jsem si našel Andy. Byla to nádherná holka, která se rozvádí a já se do ní zamiloval, to je vše,“ dodal Plaček, který prý o návštěvě lékaře jen informoval své fanoušky na sociální síti, kteří jsou zvyklí, že často zveřejňuje fotky ze cvičení. Nedělal to tedy proto, aby ho někdo litoval. ■