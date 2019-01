Hvězda Tváře vyjídá rauty! Zpěvák přiznal, že chodí na večírky pražské smetánky jen kvůli jídlu

Milan Peroutka Super.cz

Zpěvák Milan Peroutka (28), který byl hvězdou třetí řady oblíbeného pořadu Tvoje tvář má známý hlas, nikdy neměl problémy s váhou. Nyní poprvé v životě řeší, že má nějaké to kilo nahoře.

"Z neznámých příčin mi praskly kalhoty, když jsem hrál prince v Třech oříšcích pro Popelku. Vylítl mi knoflík do lidí. A teď v Hybernii mi také praskly kalhoty. A zjistil jsem, že jsem poprvé v životě fakt přibral," řekl Super.cz. Ale bere to s úsměvem.

Onu neznámou příčinu jsme brzy odhalili. Milan miluje jídlo a nedokáže si nic odepřít, navíc kvůli zdravotním potížím polevil ve cvičení. "Od té doby, co jsem měl operaci nohy, necvičím. A asi budu muset začít něco dělat. Netajím se tím, že když jdu na večírek, tak se zeptám, jestli tam bude raut. Všichni se na to těší, ale každýmu je blbý dělat, že to tak je. A ano, tady jsem si taky nabídl," dodal na mikulášské párty v pražském bistru. ■