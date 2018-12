Seriálovou herečku letos čekají speciální Vánoce: Největší dárek už si nadělila

Sandra Černodrinská se těší na první Vánoce v roli matky. Profimedia.cz

Herečka Sandra Černodrinská stráví první Vánoce jako maminka. Jejímu synovi Vincentovi je devět měsíců, a tak už bude vnímat, co se kolem děje, bude tedy veselo. „Jinak máme velkou rodinu, takže budeme asi hodně pendlovat,“ říká Sandra.

Nejvíc se prý těší na pohádky a prostřené stoly. „A samozřejmě na to, že budeme všichni společně. Celkově mám ráda to útulno na chalupách atd. A mám strašně ráda mnoha lidmi opovrhovaného kapra. Myslím, že když se umí dobře udělat, tak je to dobrá ryba. Na sladké moc nejsem, takže cukroví ochutnám, ale radši si dám řízek,“ usmívala se.

Zajde i na vánoční mši do kostela, přestože není věřící. „Tak nějak mě to vždy vracelo na zem,“ říká.

Co se dárků týče, ten největší už si nadělila - syna. A na veledarech prý nelpí. „V naší rodině si na drahé a okázalé dárky nijak nepotrpíme, Vánoce si spíš děláme hezké a dárky si dáváme symbolické,“ dodala herečka známá z Ordinace nebo z Kadeřnictví na Stream.cz s tím, že do nového roku si přeje zdraví. „Ostatní si už zařídíme,“uzavřela. ■