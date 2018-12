Šest hodin ve studni: Vážně nemocný Postránecký stihl natočit ještě tyhle náročné seriálové scény

Václav Postránecký v seriálu Krejzovi Foto: archiv FTV Prima

Jednu z nich uvidí diváci ve čtvrtek večer. Václav Postránecký je coby Jan Krejza je zručný kutil, takže když se doma na zahradě zanese studna, statečně se vrhne na její čištění. Protože ale filmaři dokážou zázraky, do žádných hlubin se Postránecký spouštět nemusel.

Studna, do které se pohroužil, byla jen jako. Rekvizitáři odvedli skvělou práci, a v ateliéru tak vznikla vlastní studna s přívodem vody. Všechno muselo vypadat reálně. „Pan Postránecký natočil šest obrazů a trvalo to asi šest hodin, a i když to bylo náročnější natáčení, zvládl to statečně,“ prozradil režisér Jaroslav Polišenský.

Václav Postránecký ani nemrkl a co režisér „poručil“, to splnil. Ve výsledku je to na obrazovce sice jen pár minut, ale natáčení ani po šesti hodinách pro Václava Postráneckého neskončilo.

Pokračovalo se druhý den, kdy se točily scény, kde už je herec vysvobozený ze studny. Na scénu tak přišli Martin Zounar a Pavla Tomicová, kteří nebohého Krejzu z hlubin studně vysvobodili. Všichni vše přežili ve zdraví a divákovi naservírovali několik úsměvných okamžiků. ■