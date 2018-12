Na její figuře to není znát: Modelka Tereza Budková peče 8 druhů vánočního cukroví

Tereza Budková peče osm druhů cukroví. Super.cz

Tomu také připravuje doma Vánoce. "Po dlouhých letech bude v Čechách, tak to chceme mít hezké. Ale jestli budeme doma jen ve dvou, nebo pojedeme k rodičům, ještě nevím. Ale každpádně to mám snazší s cukrovím. Loni jsem vezla do New Yorku perníčky a vanilkové rohlíčky a dopékala jsem ještě tam," vyprávěla nám.

"Už mám dekorace, za chvilku bude stromeček a hlavně zase peču. Partner má nejraději včelí úly, ořechy a vanilkové rohlíčky, ale peču asi osm druhů, i pro maminku, která to nestíhá, protože je pořád v obchodě, a mě to navíc hrozně baví, klidně peču celé noci," prozradila. ■