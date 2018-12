6 filmových polibků, které byly pro herce hotovým utrpením: Tyto hvězdy zažily při líbání peklo

Tito herci si společné líbací scény příliš neužili. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Žhavé filmové líbací scény si diváci pravděpodobně užívají víc než herci samotní. Ti se totiž při natáčení příliš nebaví, a pro některé je to dokonce hotové peklo. Podívejte se na slavné herce, kteří nemohli vystát líbání se svými protějšky.

Joanna Lumley a Leonardo DiCaprio

Zatímco řada hereček by vraždila proto, aby mohla líbat Leonarda DiCapria (44), o mnoho let starší Joanna Lumley (72) k nim nepatří. Z líbací scény ve filmu Vlk z Wall Street nebyla vůbec nadšená. Později se nechala slyšet, že nenávidí natáčet líbací scény, protože na vás všichni civí, trvá to dlouho a musíte žvýkat spoustu žvýkaček. A překvapivě nebyla jediná, kdo z líbání DiCapria nebyl nadšený.

Kate Winslet a Leonardo DiCaprio

Ano, čtete dobře. Kate Winslet (43) nemohla snést líbací scény s DiCapriem ve filmu Nouzový východ. Sice to spolu již absolvovali při natáčení Titaniku, nicméně tentokrát byl líbání přítomen hereččin tehdejší manžel Sam Mendes, který snímek režíroval. Herečka se svěřila, že ani Sam ani Leonardo z toho nedělali vědu, ale jí osobně to bylo značně nepříjemné. Chemii na filmovém plátně přeci jenom nakonec oprášili a Kate role vynesla Zlatý Glóbus.

Rupert Grint a Emma Watson

Všichni fanoušci Harryho Pottera netrpělivě čekali na to, až se Hermiona s Ronem dají dohromady. Jenomže jejich herečtí představitelé Rupert Grint a Emma Watson (28) z toho tak nadšení nebyli. Především pak ne z líbacích scén. Grint se svěřil, že měl s Emmou vztah jako bratr se sestrou, znali se od devíti let a prakticky spolu díky Harrymu Potterovi vyrostli. A nikdo nechce líbat svoji sestru.

Helena Bonham Carter a Woody Allen

Tyto dvě herecké ikony si společně zahrály ve snímku Mocná Afrodité z roku 1995. Helena se však svěřila s tím, že líbat Allena bylo jako líbat Berlínskou zeď. Herec údajně vůbec nespolupracoval, a tím pádem mezi nimi nebyla ani žádná chemie. Později se také svěřila s tím, že slavnému režisérovi dělá potíže komunikovat se ženami.

Thandie Newton a Tom Cruise

Herečka Thandie Newton se musela velice přemáhat, když líbala Toma Cruise (56) ve filmu Mission Impossible II. Doslova se svěřila s tím, že to bylo nechutné a až příliš mokré. Kdo by do Cruise řekl, že je takový slinta?

Orlando Bloom a Zoe Saldana

Člověk by řekl, že jsou herečky z líbacích scén s Orlandem Bloomem (41) nadšené, ale Zoe Saldana (40), se kterou točil snímek Ztracený ráj, tedy příliš nadšená nebyla. Líbání s Bloomem shledala nechutným, a ani herec sám z něj neměl potěšení. Natáčecí plac totiž vždy navštěvoval Saldanin přítel, který je při líbání pozoroval. ■