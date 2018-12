Ivana Jirešová si nechala tvář vylepšit kyselinou: Je to kvůli o 6 let mladšímu novému příteli?

Ivana Jirešová se nechává omlazovat. Super.cz

Herečka Ivana Jirešová (41) nám nedávno představila nového přítele, o šest let mladšího šéfa taxi Milana Štědru. A poprvé také přiznala, že se už pár let nechává vylepšovat na zkrášlovací klinice, aby vypadala mladší.

"S Milanem to nesouvisí. Na proceduru, kdy mi aplikují kyselinu hyaluronovou, už pár let chodím. Asi existují přírodnější metody, ale ty zaberou víc času, tohle stačí absolvovat dvakrát do roka," říká Ivana o metodě, jíž si nechává aplikovat materiál, který povzbudí tvorbu kolagenu, jehož produkce se věkem snižuje, a také vyplní menší vrásky.

Botoxu, který mimické svaly znehybní, a tím pádem se vrásky přestanou tvořit, protože nekrabatíte obličej, se zatím brání. "Podívejte, mimiku pořád mám," smála se herečka a na kameru nám předvedla, jak obličejem dokáže hýbat do všech stran.

Pomalu ale už o razantnějším zákroku pokukuje. "Poslední dobou se cítím unavená, padají mi víčka. Ale s jejich operací ještě počkám. Zatím jsem tohle opravdu já," poukázala na řadu známých tváří, které se věku brání s takovou vervou, že už si ani nejsou podobné. ■