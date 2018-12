Tady byste je skoro nepoznali: Seriálové hvězdy se vyfikly za Mikuláše, čerta a anděla

Markéta Plánková, Kristýna Kociánová a Jan Komínek potěšili a trochu postrašili děti v nemocnici. Foto: archiv FTV Prima

Všichni přiznávají, že to bylo dojemné a veselé zároveň. Mikuláše předváděl herec Jan Komínek, Markéta Plánková (40) byla za anděla a Kristýna Kociánová se převlékla za čerta.

„Hned u první holčičky se mi začaly oči lesknout, to přiznávám,“ neskrývala dojetí Plánková, která jako malá pár čertovských návštěv absolvovala.

„Dětství jsem prožila v paneláku, kde chodily obrovské tlupy po sídlišti, a zvonily na všechny domy. Takže v onen večer to bylo třeba čtyřikrát. Prosili jsme rodiče, aby neotvírali, ale jednou vždy museli,“ vzpomíná na dětství herečka, která poctivě Mikulášovi říkala básničku.

„Pokud maminka měla štěstí a vystála frontu, tak jsme dostali mandarinky, arašídy a čokoládu.“ Strach z této trojice opadl v okamžiku, kdy Markéta začala chodit do školy. „Stejně tak to měly i dcery, které poznaly, že to jsou převlečení starší spolužáci.“

O trochu děsivějšího Mikuláše zažila Kristýna Kociánová, která při jedné návštěvě dostala hysterický záchvat pláče.

„Bylo mi asi pět a pamatuji si to dodnes. Přišel k nám čert a chtěl odnést mou starší sestru. Nacpal si ji do pytle a pobíhal s ní po bytě. Strašně jsem plakala a bála se, že ji odnese. Dostala jsem hysterický záchvat a pak, když jsem ještě viděla ty čtyři panáky v kuchyni, nemohla jsem rodičům odpustit, že s nimi ještě popíjeli.“

Prozření z toho, že pravý čert to asi nebude, přišel, jakmile začala chodit Kristýna do školy, a tak nastal čas to tak trochu vracet.

„Chodili jsme jako partička strašit děti a pár drobných jsme si tak vydělali. Moc to ale nebylo, protože jsme netušili, že rodiče mají pro své ratolesti připravené dárky, tak jsme jim je kupovali, abychom nepřišli s prázdnou.“

Jan Komínek pro dnešní den oblékl kostým Mikuláše a přiznává, že to byla jeho premiéra.

„Je to poprvé a jsem za to rád, že můžu být tady. Já se čerta a Mikuláše hrozně bál, ačkoliv k nám chodili naši rodinní přátelé. Nepoznal jsem je, a dokonce mám jednu krásnou vzpomínku zachycenou na videokazetě. Jsem tam natočený, jak Mikulášovi předávám dudlík. Říkal jsem básničku, a i když jsem nebyl zlobivé dítě, přesto jsem z toho byl dost vynervovaný,“ uzavřel herec. ■