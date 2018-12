Monice Leové se řízení auta pořádně prodraží: Každý měsíc dostane několik pokut

Monika Leová Foto: archiv FTV Prima

Moderátorka Odpoledních zpráv na Primě Monika Leová (27) má před sebou novou výzvu a nový kšeft! V primáckém pořadu Autosalon vystřídá ženský hlas, který jste slýchali posledních devět let. Exotická kráska má za sebou tvrdý trénink v hlasatelně. A je to pro ni těžší než moderování akcí či zpráv.

"První, co jsem se dozvěděla je to, že musím zapomenout na vše, co jsem se o moderaci dosud naučila. Ta disciplína je úplně jiná, než jsem zvyklá. Hovořím o spoustě věcí, kterým vůbec nerozumím, přitom musím do hlasu dát emoce a ne afekt. Zkoušela jsem to pět týdnů a konečně se mi povedlo, že jsem od kluků dostala pochvalu, že by se do mě po hlase chlapi zamilovat mohli,“ směje se Monika.

Řidičák má od svých osmnácti, svému prvnímu vozu říkala Knight Rider. "Protože si to auto trochu dělalo, co chtělo. Takže, když to tak počítám, vlastnila jsem zatím auta tři, ale jezdila tak v pěti, v šesti. Faktem ale je, že nemám žádné vysněné auto. Potřebuju, aby mě někam dovezlo, ale že by muselo být lesklé a červené, to opravdu ne. Takový koníček mi přijde jako extrémní hýření penězi,“ prozradila.

Rychlá kola ji ale peníze stála, na pokutách. "Dostávám, ne jednu, ale hned několik měsíčně. Dokonce jsem dostala dopis z Rakouska, že jsem při cestě na dovolenou jela o dvanáct kilometrů za hodinu rychleji, než bylo v daném místě povoleno. Jinak spíš dostávám pokuty za špatné parkování,“ dodala. ■