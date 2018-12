Tohle nikdo nečekal! Populární hvězda se rozešla s manželem 4 měsíce po narození dcery

Cardi B Profimedia.cz

„Snažila jsem se věci urovnat mezi mnou a otcem mého dítěte už nějakou dobu. Jsme velmi dobří přátelé a pracovní partneři. Vždycky to bude on, za kým půjdu pro radu, chováme jeden k druhému hodně lásky,“ svěřila se Cardi v šokujícím videu na svém instagramovém účtu.

„Věci mezi námi už dlouho nefungují. Není to ničí vina, hádám, že jsme se prostě odmilovali. Už nejsme spolu,“ oznámila mladá maminka, jejíž hity trhají rekordy ve světových hitparádách. Svěřila se také, že rozvod nějakou dobu potrvá. Odloučený manžel Offset okomentoval video jednoduše slovy: „Vyhráli jste,“ kterými pravděpodobně narážel na tlak veřejnosti a haterů, kteří manželství predikovali brzký konec.

Pro fanoušky je to velký šok také proto, že rozchodu nic nenasvědčovalo. Jen před několika dny duo společně vystoupilo v rámci iHeartRadio Jingle Ball, kde se láskyplně objímali a hubičkovali. Offset na svou ženu pěl chválu i v nedávných rozhovorech. „Je novou maminkou. Spousta mladých maminek neví, co má po narození prvního dítěte dělat, ale ona se všechno tak rychle naučila,“ svěřil Offset nedávno Us Weekly. ■