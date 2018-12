Už dávno není jen blond ozdobou s korunkou. Bývalá misska už pět let maká na kariéře ve zpravodajství

Linda Bartošová kapitolu modelingu definitivně uzavřela. Super.cz

„Cítím se už mnohem víc jako televizní bytost než cokoli jiného,” svěřila se nám kráska poté, co odmoderovala tiskovou konferenci České televize, kde bylo představeno jarní vysílací schéma.

Bylo ve veřejnoprávním prostředí těžké pro držitelku titulu Česká Miss World 2012 vymanit se z určité škatulky?

„Je hrozně těžké, nakolik jsem si tuhle krabičku sama vsugerovala a nakolik to byla realita. Třeba to ani tak nebylo. Je to subjektivní pocit. Myslím, že za tu dobu, co jsem se tam vypracovala, je to pryč.”

Jaký je Lindin pracovní cíl a kde by se viděla za pár let? „Na to se mě ptá mnoho lidí i z mého okolí a já to sama nevím. Jsem šťastná za pozici, kterou mám. Někdy píšu, někdy točím, někdy moderuju. Je to skvělý televizní balíček schopností, které můžu rozvíjet. Jsem zatím mladá a nechci si stanovovat kariérní výšiny,” říká.

Bartošová na České televizi často zpracovává zahraniční témata. Nechtěla by se jednou stát krajánkem v zahraničí?

„To je vysoká meta, na kterou se musíte dlouho vypracovávat. Je to o permanentním nasazení a je třeba tomu obětovat celý život. Přijde mi to jako nejzajímavější práce v televizi, která se dá dělat,” uvedla Linda Bartošová, která o podobné pozici samozřejmě sní, ale zároveň neztrácí reálný pohled na věc. „Je otázkou, jak budu mít nastavené rodinné zázemí a jestli jsem na to vůbec vybavená.” ■