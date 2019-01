Vilhelmová si zahraje téměř stoletou mecenášku umění. Osobně se s ní nesetkala, ale už se cítí zavázaná

Tatiana Vilhelmová promluvila o roli, kterou si vysnila. Super.cz

„Ještě jsme se nepotkaly. Bude to překvapení. Doufám, že se ve zdraví setkáme. Zatím jsem měla jen možnost obléct si její věci na focení plakátu. Obléct si oblečení ženy, o které budete hrát představení, je zajímavé,” uvedla Tatiana.

Vilhelmová se nám svěřila, že je to pro ni zavazující ztvárnit žijící osobnost. „Když jsem před dvěma lety četla knížku, tak jsem si říkala, že je to fantastický příběh, ve kterém najdete všechno od dramatických chvil, přes velkou lásku, setkávání se zajímavými lidmi, cestování. Její život je velmi bohatý a říkala jsem si, že o tom musí vzniknout film, což by bylo ale neuvěřitelně nákladné,” říká herečka, která je za příležitost velmi ráda.

Na tiskové konferenci připravované hry se Mládková neobjevila, prostřednictvím svého přítele a spojence Jiřího Pospíšila má ale o veškerém konání perfektní přehled. „Ona je o všem informovaná. Když nám půjčovala věci, tak si přála, abychom je v pořádku vrátili. Pevně věřím, že se setkáme dřív než nečekaně v hledišti. Je to ale starší dáma, tak se na ni musí jemně a polehoučku,” usmívá se Tatiana Vilhelmová. ■