Muzikálový zpěvák Pepa Vágner je půl roku v chomoutu: Velkolepou řeckou svatební party plánuje na první výročí zopakovat

Josef Vágner se oženil letos v červnu. Michaela Feuereislová

„Plánujeme rok po svatbě opět odjet do Řecka a oslavit tam to výročí. Všichni ti hosté, kteří za námi přijeli, tam byli poprvé a byli z toho nadšení a chtějí se za námi vracet, tak jsme dostali takový nápad, že by to bylo fajn,“ svěřil se nám Pepa, jehož maminka Katina pochází z Řecka, proto také veselka probíhala právě tam.

Na řecký ostrov Kréta jezdí Pepa s rodinou pravidelně a mají tam i své zázemí. Pepa doufá, že by za ním a jeho rodinou do vesničky Myrtos opět přátelé s radostí přijeli. „Chceme udělat takové výroční setkání, dáme těm lidem vědět, v jakém termínu tam jsme a jestli si s námi chtějí udělat také dovolenou, tak jsem sám zvědavý na to, kolik se nás tam po tom roce sejde,“ prozradil Pepa s tím, že letos v červnu praskala vesnička ve švech.

„Na svatbě jsme měli 110 hostů, takže jsme navýšili počty vesnice mnohokrát, ale měli z nás radost, a to hlavně v tavernách a v hospůdkách. Někdo prostě musí nakopnout tu řeckou ekonomiku,“ dodal se smíchem Vágner během vánočního pečení perníčků v Divadle Hybernia. ■