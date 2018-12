Slavná modelka (✝34) podlehla rakovině prsu dva měsíce po zjištění tragické diagnózy

Jael Strauss Profimedia.cz

„Naštěstí jsme měli možnost jí ukázat, jak moc jsme ji milovali. Přinášela lidem hodně radosti,“ svěřila se modelčina maminka portálu TMZ. Modelka na svých sociálních sítích sdílela s fanoušky detaily z boje s rakovinou a informovala je o průběhu léčby.

Jael se proslavila v soutěži America´s Next Top Model v roce 2007, kde se umístila na šestém místě. Po soutěži propadla drogám a se svou závislostí bojovala do roku 2012, kdy se objevila v reality show Dr. Phil. Byla velkou bojovnicí a v srpnu oslavila páté výročí bez drog.

„Dnes je to pět let, co jsem čistá. Dobrý Bože! Vím několik věcí: Zázraky se dějí. Uzdravení je možné pro každého, nehledě na to, jak hluboko si myslíte, že jste klesli,“ napsala v srpnu na svém Facebooku. ■