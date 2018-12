Tenhle rozchod nikdo nečekal: Rok a půl po narození syna se známý moderátor rozešel s jeho matkou

Petr Vojnar už netvoří tuto šťastnou rodinku. Michaela Feuereislová

Loni v březnu se moderátorovi Petru Vojnarovi narodil syn Sebastian a byli jsme první, kdo jsme se to dozvěděli. Nicméně šťastná rodinka mu moc dlouho nevydržela. A on to nevydržel dlouho zatloukat. Se změnou ve svém osobním životě se podělil v úterý večer na sociální síti.

„O příjemnou věc se člověk rád podělí s jedním člověkem třeba i tisíckrát. O nepříjemnou věc radši s tisícem jednou. A dnes to díky Facebooku jde. Takže: Ne proto, že by to asi mělo všechny zajímat, ale protože se mi už nechce lhát nebo mlžit na otázky typu ‚Jak to jde?‘ nebo ‚Co Séba?‘ Nejde to,“ napsal Petr.

„Tyhle věci nejsou o důvodech nebo argumentech, ale chtění. A tentokrát se to bohužel nesešlo. Slovy Karla Gotta: ‚Tentokrát jsem to opravdu nečekal!‘ Takže jak je mým dobrým zvykem, stručně a jasně: ‚Ty, vole, já jsem single táta‘,“ pokračoval Petr parafrází na svůj blog Ty vole, já jsem táta. S přítelkyní a matkou jeho syna Andreou to prostě nevyšlo. ■