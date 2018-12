Julii Roberts bylo na obrazovce trapně: Na tohle velké poprsí fanoušky nejspíš lapat nebude

Julia Roberts s Ellen DeGeneres v její show Profimedia.cz

Když moderátorka Ellen DeGeneres ve své show Julii Roberts (51) navrhla, že jí pomůže nachytat followery na Instagramu, kam se herečka nedávno přidala, a ona souhlasila, netušila, co ji čeká. Na konci Elleniny akce zůstala Roberts stát s umělým poprsím, koláčem v ruce a s kolegou ze slavného filmu po boku. Byla červená až za ušima.

Začalo to nevinně, Ellen se jí zeptala, jestli chce pomoct s nasbíráním fanoušků. Jako referenci uvedla svých 60 miliónů followerů. „A musím postovat nahotu?“ projevila Julia první obavy. Ty se vzápětí naplnily, když k ní asistentky ze zákulisí vyrazily s velkým umělým poprsím a plážovým kaftanem.

Jako příklad pro „nakopnutí“ Juliina účtu si Ellen totiž vzala Kardashianky, jejichž sociální sítě patří k těm nejsledovanějším. A jelikož slavné sestry rozhodně nejsou stydlivé, Roberts se ani nenadála a už stála před fanoušky „obnažená“. Sice jen v uvozovkách, ale i tak jí zčervenaly líce. „Mám pocit, že s tímhle fanoušky spíš ztratím,“ usmívala se Roberts.

Kromě nahoty letí také jídlo a fotky z minulosti. To první obstarala slavná kuchařka Martha Stewart, která přinesla koláč, to druhé další asistentka, která přinesla velkoformátovou fotku z hereččina dětství. Když pak Ellen přizvala na scénu i Juliina kolegu z filmu Svatba mého nejlepšího přítele Dermota Mulroneyho, styděla se Roberts tak, že se i to umělé poprsí snažila skrýt pod kaftan. „Úchvatná jako vždy,“ smál se její kolega. ■