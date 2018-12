Útoky a nepřející reakce: Jedenáctiletou vítězku Talentu musí před hatery chránit tatínek

Nikoleta Šurinová vyhrála Talent. A ne každému se to líbí... Video: archiv FTV Prima/TV JOJ

Jedenáctiletá dívenka předvedla úžasnou show s bicími nástroji, ale někteří diváci neunesli, že vyhrála ona, a ne zrovna jejich favorit.

„Sotva umí násobilku a vyhraje. Bože, co jsme to za národ, když je podle nás toto dokonalost,“ napsal jeden ze slušnějších diváků.

„Je to soutěž na p*ču. Ti, co talent měli, šli pryč, ti, co ho neměli, tak zůstali a vyhráli, člověk se už může jen smát,“ přidal se další.

Nikoleta to ale schytávala ještě předtím, než zvítězila: „Doufám, že to nevyhraje, bouchat do bubnů umí i můj pes,“ prohlásila jedna z nepřejícných divaček.

Nikoletu se snaží ochránit její tatínek Roman. Přeci jen je jí teprve jedenáct let. „Snažíme se filtrovat negativní reakce od dcery. Jsme smutní, nic takového jsme nezažili. Vyjádření jdou asi spíše od dětí, neboť dospělí lidé by snad něčeho takového nebyli schopni," řekl webu Čas.sk Roman Šurin.

Naštěstí se ale našly i pochvalné reakce. „Vidím, že většina zde má talent akorát tak závidět a hejtovat, malá má talent od boha a to těžko vy, co nic neumíte, pochopíte. Lituji vaše nešťastné životy,“ zastávala se Nikolety jedna z fanynek. Tak snad talentovaná dívenka negativní reakce unese a nenechá se jimi nijak ovlivnit. ■