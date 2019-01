Tenhle fešák je nejkrásnějším mužem Evropy a boduje ve světě modelingu! Českého krasavce už u nás moc nepotkáte

Antonín Beránek Super.cz

"Působím s modelingem v zahraničí, v Česku jsem příležitostně. Dělal jsem polosvětové kampaně, reklamy. Přes rok jsem bydlel v Šanghaji, rok v Hongkongu, Tokiu, Koreji. Modeling tam má velkou kvalitu a daří se mi tam," řekl Super.cz Beránek.

"V Miláně jsem byl taky, měl jsem dobré zakázky, ale to finanční ohodnocení není tak kvalitní. Roky jdou a pro mě je lepší si vydělat peníze, než to někde jen zkoušet," dodal Beránek, který se objevil v Praze, protože se stal patronem soutěže krásy Miss & Mr. Look Bella, kterou sám před osmi lety vyhrál. ■