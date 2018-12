Ken z Primy se bude ženit! Expartner Sandry Parmové si bere tuhle krásnou blondýnku

Michal Janotka s přítelkyní Karolínou Foto: archiv M. Janotky

Bývalý partner moderátorky Sandry Parmové, primácký reportér Michal Janotka, jemuž se v době vztahu s Parmovou přezdívalo Ken (a jí Barbie), do toho brzy praští. Svoji přítelkyni Karolínu požádal po několikaletém vztahu o ruku, a to v lázeňské cukrárně v Luhačovicích. Sandra se toho za šest let nedočkala, Karolína může slavit.