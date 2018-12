Z toho mohl být pěkný průšvih: Kim Kardashian zradily šaty a málem ukázala ňadro!

Kim Kardashian Profimedia.cz

Kim Kardashian (38) s manželem Kanyem Westem (41) byli čestnými hosty na premiéře The Cher Show v divadle na Broadwayi. V divadle oba vzbudili hodně pozornosti, ovšem bohužel ne v dobrém slova smyslu. Kim málem zradily šaty a ukázala tak víc, než by se na takové akci slušelo, zatímco její manžel během představení vehementně civěl do telefonu.