Aneta Krejčíková promluvila o porodu: Před narozením syna ji ovládl strach a pocit bezmoci

Aneta Krejčíková je už tři měsíce šťastnou maminkou syna Bena. Foto: Super.cz/Instagram A. Krejčíkové

Zatímco samotný porod probíhal bez komplikací, chvíle před ním byly pro herečku velmi emotivní. „Myslím, že jsem v životě nezažila nic silnějšího. V neděli večer jsem se po procházce v lese, kde jsem chodila každých 10 minut čurat (nepřeháním), svému partnerovi doma rozplakala slabým, zoufalým pláčem, že už nechci být těhotná. Nic proti mému dítěti, proboha, bylo mi ctí být jeho domečkem a nosit ho, fakt, jen už vám ten 9. měsíc přijde k***vsky dlouhej!“ zahájila představitelka Gábiny z Ulice své vyprávění.

V pokračování pak dále popisuje, jak jí v pět hodin ráno praskla plodová voda. A protože necítila žádné kontrakce, v klidu poslala svého partnera Ondřeje Rančáka do práce. Ten odjel, aniž by tušil, že se za pár hodin stane tatínkem. „Ondřej odjel a já jsem začala dost krvácet, což mě hrozně vyděsilo. Tak jasně, protože krev, hrozně nepřirozený, že jo. Prvorodička! Nasedla jsem do auta a odvezla se do podolské porodnice. Předesílám, že mě vůbec nic nebolelo, tak jsem mohla řídit. V Podolí jsem šla na příjem, tam mi řekli, že rodím,“ svěřila se na Instagramu Krejčíková.

Při pohledu na jinou rodičku v silných bolestech ji ovládl strach a pocity bezmoci. „Naprosto jsem zapomněla na všechny ty skvělý mantry, na dýchání a na sebe. Na důvěru sama v sebe. Celý život slýchávám a vnímám, jak je porod hroznej, jak se to musí přežít. To tě hodně nakopne. Snažila jsem se celý těhotenství si to v hlavě přenastavit,“ pokračovala Aneta.

Nakonec se ale dokázala uklidnit a samotný porod proběhl hladce za asistence partnera a duly Sylvy. „Pak kontrakce začaly být intenzivní, dlouhý a já se snažila si všechny ty pocity v těle zapamatovat. Sylva nás krásně vedla a Ondřej byl neuvěřitelně statečnej, že tam zůstal a podporoval mě. Asi po 10-11 hodinách jsem byla, po klystýru a čípku na uvolnění porodních cest, otevřená na 10, takže se šlo skutečně rodit a to už je pohoda, to víš, že už dáš. A je to tak přirozený. Tělo i miminko ví úplně přesně, jak se chovat. Stačí se jen napojit na sebe a je to to nejlepší, co můžeš udělat,“ uzavřela vyprávění herečka. ■