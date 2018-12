Držitel Thálie Honza Kříž si první Vánoce s prckem moc neužije: Kvůli pracovním povinnostem bude mít jen jeden den volna

Jan Kříž se z Berlína vrátí k rodině jen na Štědrý den. Herminapress

Místo klidu a pohody ho však čeká spousta práce a první vánoční čas s prckem si proto neužije tak, jak by si přál. „Blíží se Vánoce a Štědrý den, občas nevím, kam skočit, ale chvilka pro dobrou věc se vždycky najde,“ řekl Kříž na čtvrtém ročníku charitativní akce Muzikálem bez bariér.

Už celou minulou sezónu strávil v Německu, kde dostal roli v muzikálu Ples upírů. Za prací tam nadále dojíždí a výjimkou nebude ani sváteční čas.

„Bude to hodně hektické. Třiadvacátého prosince večer ještě hraji v Berlíně a o dva dny později se tam opět vracím, takže velká honička. Budu mít vlastně jenom jeden den volno, ale manželka Maruška tvrdí, že všechno připraví, takže já v noci po představení přijedu a časně ráno se zapojím do příprav. Budu mít na starosti obalování kapra, pak pomůžu při smažení a samozřejmě i při konzumaci,“ svěřil se muzikálový herec a dodal, že příští rok to malému synkovi jistě vynahradí. ■