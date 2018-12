Ilustrační foto Profimedia.cz

Nad některými svatebními nápady člověku zůstává rozum stát. Co například dělali ženich s nevěstou na lopatě bagru? Pokud je měl bagrista snést dolů ke stolu, nepovedlo se to. Místo toho je „vyložil“ přímo na svatební tabuli, což dle reakce svatebčanů v plánu rozhodně nebylo. Zážitek ale památný, to zase ano...