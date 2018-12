Poznali byste ho? Jindra z Princezny ze mlejna už dávno není kudrnatý mládenec

Herec už nemá svou kudrnatou kštici. Foto: archiv FTV Prima

„Princezna ze mlejna a má role Jindry je něco jako tetování, které budu mít do smrti. Vzpomínám na to, jak mi bylo 17 let, na krásné léto, na jižní Čechy. Teď je to 25 let od natáčení, v létě jsme se se štábem a herci setkali v Písku a bylo to, jako bychom zítra zase měli točit, moc jsme se pobavili,“ prozradil Valenta, který už nemá na hlavě kudrnatou kštici.

„Lidé mě poznávají většinou podle hlasu, trvalou už nenosím, naivní klučina už nejsem, ale písničku občas zazpívám, hlavně dětem a těm, kteří to viděli jako děti,“ prozradil herec, který si natáčení seriálu z doktorského prostředí užívá. „Natáčení je příjemné vždy jen tak, jak jsou příjemní lidé na place. A musím říct, že to u Modrého kódu šlape v přátelské atmosféře, herci i štáb jsou v pohodě, aspoň tak to vnímám, i když je mi jasné, že u delšího seriálu se občas lidé pohádají, jako v každém manželství,“ prozradil herec. ■