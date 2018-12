Uvažovala nad další rolí a za 2 dny jí volali: Krásná manželka Hynka Čermáka je novou hvězdou Ulice

Veronika Čermák Macková ztvární barvoslepou matikářku. Foto: TV Nova

Do seriálu Ulice nastupuje další nová postava. Představitelku učitelky Magdy Procházkové Veroniku Čermák Mackovou dosud nebylo na obrazovkách příliš vidět, to se teď změní. Role je její první dlouhodobou zkušeností se seriálem.

„Je to možná hanba přiznat, ale já jsem vlastně vůbec nevěděla, do čeho jdu. Ale zjišťovala jsem si, jak to tu chodí, jestli je to tady příjemná práce, jestli do toho mám jít… Napsala jsem si plusy a minusy a pak jsem se rozhodla. A udělala jsem dobře,“ říká úvodem Veronika s tím, že televizní nabídka přišla v pravý čas.

„Potřebovala jsem to. Do té doby jsem byla hodně doma a vychovávala našeho psa, aby byl poslušný a mohli jsme se na něho spolehnout. Občas jsem něco točila se zahraničními produkcemi, ale nic stálého. A najednou jsem cítila, že bych něco takového chtěla. Dva dny nato mi zavolali z Ulice,“ pochvaluje si.

Co se týče plnění přání, nejen těch pracovních, život je k ní přívětivý. „Když na něco pomyslím, že bych si to přála, nakonec to tak dopadne. Jako malá jsem si přála, že chci bydlet v Praze v Dejvicích, a je to tak. Jednou jsem si řekla, že bych chtěla točit se zahraniční produkcí a za dva dny jsem dostala roli v zahraničním seriálu, a teď se to úplně stejně stalo i s Ulicí,“ usmívá se.

Veroničina seriálová postava bude po všech směrech výrazná, nejde teda o žádné „křoví“. „Hraju Magdu, učitelku matematiky a zeměpisu a bývalou spolužačku Terezy (Patricie Solaříková). Líbí se mi, jak je barevná a kolik vrstev má a těším se na to, jak je budeme postupně odhalovat a poznávat, co je zač, proč sem přišla a že tady není jen tak. Magda ale není barevná jenom uvnitř, pestrý má i zevnějšek. A to je zase dané tím, že je barvoslepá. Slévají se jí některé barvy, a tak si svoji vizuální pestrobarevnost ani neuvědomuje,“ popsala svou postavu Čermák Macková, která v seriálu využije i hru na klavír.

„Netroufám si říct, že hraju výborně. Vlastně si myslím, že na to, jak dlouho jsem se na klavír učila hrát, toho zas tolik neumím. Hrála jsem do maturity, pak jsem měla dlouhou pauzu a před dvěma lety mi můj muž koupil klavír, a tak jsem se k tomu zase vrátila,“ dodala manželka herce Hynka Čermáka. ■