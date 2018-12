Pokračování v tanci nechává s otazníkem: Písařovicová si nejdříve potřebuje dát do kupy tělo zhuntované ze StarDance

Daniela opustila soutěž v osmém kole. Připomeňte si její poslední tanec. Video: Česká televize

Půlrok na tanečním parketu jí dal pořádně zabrat. Daniela Písařovicová (39) sice předpokládala, že ze StarDance vyletí jako první, fanoušci tomu ale chtěli jinak. Nechali ji dojít až do osmého kola, za což je moderátorka České televize neuvěřitelně vděčná.

Za tu dobu si ale stihla způsobit řadu zranění.

Už na první přenos málem nenastoupila, protože měla natažený stehenní sval. Následně si natáhla bok a s únavou přicházely další a další bolístky, a to včetně nepříjemných modřin. Písařovicová se tak nyní hodlá hlavně dát do kupy. „Já budu ráda, když u mě tanec skončí alespoň teď na pár dní. Potřebuji si odpočinout a zahojit všechna ta zranění, co mám. Byla bych ráda, kdyby všechny ty modřiny zmizely z mého těla, což teda bude trvat asi déle než tři dny,“ prozradila během chatu StarDance Daniela.

„Ale myslím si, že tanec mi bude chybět. Teď si to sice nepřipouštím, protože toho bylo hodně, bylo to strašně intenzivní a jsem ráda, že na chvilku budu mít pauzu. Dnes jsem se radovala, že nebudu obouvat taneční boty,“ prozradila moderátorka, která s Michalem Mládkem skončila na páté příčce.

„Teď plánuji, že se vyspím, že se potkám s těmi všemi lidmi, které jsem během toho náročného půlroku odmítala. Protože můj život se scvrknul na to, že jsem chodila do práce, chodila trénovat, na přímé přenosy a vlastně jsem zanedbávala všechno to okolí,“ dodala Daniela, kterou stejně jako ostatní soutěžící uvidí diváci tančit v posledním díle. ■