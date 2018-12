První trapas České Miss Šteflíčkové! V letadle zablokovala toaletu, turisté povolali letušky

Lea Šteflíčková Foto: archiv L. Šteflíčkové

Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková (20) odletěla minulý týden ve čtvrtek do thajského Bangkoku, kde bojuje na nejprestižnější světové soutěži krásy Miss Universe. Lea sice sází na přirozenost, světovému trendu se ale rychle přizpůsobila.

"Už v letadle jsem cestou na dvě hodiny zablokovala toaletu. Lepila jsem řasy, což mi dalo pořádně zabrat, protože to běžně nedělám. A samozřejmě jsem musela nahodit dokonalý make-up a přidělat vlasy. A taky se převléknout z tepláků do šatů," řekla Super.cz Lea.

"Spolucestující se ale na toaletu hrozně dobývali, dokonce povolali i letušku. Ale všechno jsem jim vysvětlila, a nakonec mi popřáli hodně štěstí," dodala.

V Bangkoku ji čekalo milé překvapení. "Na pokoji jsem s Miss Universe Slovensko Barborou Hanovou. To jsem vůbec nečekala a je to super. Můžu přepnout z angličtiny, a navíc to je skvělá holka," prozrazuje Lea.

Finále Miss Universe se uskuteční 17. prosince. Lea se ukáže v nádherných rosegold šatech od návrhářky Sandry Markové a v národním kostýmu od Nikol Švantnerové. Promenáda v plavkách je kvůli kampani Me Too zrušena. Lea bude mít v publiku podporu. Tleskat jí bude její přítel Michal Jenech. ■