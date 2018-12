Kam zmizel fešný doktor z Modrého kódu? Marek Němec teď natáčí na Slovensku

Marek Němec natáčí film na Slovensku. Super.cz

Užívá si tady, že není zavřený v ateliéru nebo v divadle. "Je krásný točit venku, to už samo o sobě hraje. Jde nám o to, abychom tím naším herectvím neporušili zážitek z té přírody. Musíme se do ní asimilovat, jsme záchranáři, ostří kluci, kteří v té přírodě žijí," vyprávěl nám nadšeně.

Jediné, co ho mrzí, je, že si podle smlouvy nemůže okolní zasněžené stráně na Chopku sjet. "Nejsem sice lyžař, ale rád jezdím na snowboardu. Když jsme tady měli v březnu předtáčky, Chopok jsem si sjel. Teď ale nemůžu. To je jako byste hráli plavce, který přeplave La Manche, ale nesmíte si zaplavat," postěžoval si pod kopcem v Jasné, kde jsme se setkali. "Jsem smluvně osekaný na takovou bonsaj. Musím jen ležet na hotelu a pak jít točit," dodal s notnou dávkou nadsázky.

"Ale ne, pořád děláme nějaké hezké věci a doufám, že ten film v sobě bude mít něhu a na diváka to dýchne. Já jsem romantik, i když se to člověk snaží zakrýt nějakým cynismem, ale úplně zbožňuju film Láska nebeská, který je esencí romantiky. Když je něco dobré, silné, čisté a na nic si to nehraje, a není to úplně silikonové, jak to tady všude kolem dost je, tak je to fajn," uzavřel Marek, který to, že má romantickou duši dokázal, když poté co si v létě konečně vzal matku svých dvou dětí, vyrazil se svou vyvolenou na svatební cestu do romantických Benátek. ■