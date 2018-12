Láska s krátkovlasou modelkou už není tak žhavá: Matyáš Hložek se soustředí na kariéru, na vztah nemá čas

Matyáš Hložek vyrazil do studených hor a i jeho vztah poněkud ochladl. Super.cz

Matyáš už má jedno filmové natáčení za sebou. "Tomu se ale nedalo říct role. S dalšími finalisty Muže roku jsme byli na záběru na cestující v autobusu ve filmu Špindl. A už mluvenou roli, i když jen epizodní, mám v jednom dílu seriálu Kameňákov, který poběží od příštího roku. Baví mě to a je to fajn," svěřil.

S muzikálovou rolí mu to zatím nevyšlo, nevybrali ho. "To bych ani nemohl čekat, že se to napoprvé povede. Ale pozvali mě na další konkurzy, do Brna, na muzikály Tři mušketýři a Muž se železnou maskou, tak to snad dopadne líp," doufá.

Matyáš se teď soustředí hlavně na práci, na vztah s krátkovlasou modelkou Sárou Struhařovou už tolik času není, a není tak schopný nám říct, zda spolu vlastně ještě chodí. "Vídáme se míň. Jsme spolu fakt málo, je toho nějak moc. Snažím se teď soustředit na svoje věci," krčil rameny. ■