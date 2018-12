Zase točí na horách, dokonce v minus 20 stupních: Ze Špindlu Anna Polívková přesídlila do Tater

Anna Polívková natáčí film na vrcholu Chopku. Super.cz

Film se natáčí v Nízkých Tatrách, přímo na Chopku, a tam jsme se za Aničkou a jejími kolegy zajeli podívat. "Sníh a hory mám hodně ráda, a tohle je romantická komedie, tedy možná spíš jen romantický film, a každopádně to pro mě byla výzva, jestli se vůbec zvládne natočit film na vrcholu Chopku. Je to hodně zajímavé natáčení, protože ten kopec si s námi dělá, co chce," svěřila Super.cz.

"Večer se něco naplánuje, ale ráno se to všechno zase změní, protože počasí je naprosto nepředvídatelné a mění se z minuty na minutu. Obdivuju Lenku Kny a celý tým, že se do toho všichni pustili. Jsem zvědavá, jak se nám to povede," míní Polívková, která natáčí zatím týden a ještě tři ji čekají. Na nějaký z dalších víkendů by za ní měl dorazit i její partner Michal Kurtiš, s nímž se před pár lety poznala díky soutěži StarDance, kterou spolu vyhráli.

Na téma jejího partnera ji ostatně během ski openingu v Jasné, kde byla čestným hostem, vyzpovídala i moderátorka slovenské talk show Sit Down Veronika Ciprová Ostrihoňová, kterou zajímalo, jaké je soužití s o deset let mladším partnerem a zda plánují svatbu.

Věkový rozdíl prý Polívková nevnímá. Jednak proto, že Michal vypadá o pět let starší a ona zase mladší a také se tak chovají, takže se to prý srovná. Kurtiše vychválila i jako vynikajícího kuchaře, protože sama nevaří. A co se týče sňatku, mlžila. Nemá prý hlavně ráda, když se na ni soustředí pozornost, čemuž by při svatbě neunikla.

My se ale ještě vrátili k natáčení v drsných podmínkách. "Jsou to i hodně stísněné prostory, protože se natáčí na takové samotě, což je meteorologická stanice na Chopku. Je to hrozně zajímavá budova, ale jak říkám, je to tam stísněné, a navíc se každý chová trošku jinak, než by to bylo v normálních teplotách třeba do minus dvou tří stupňů. V minus dvaceti už všichni znervózní. Je to takový experiment," pokračovala.

"Ale mám i zajímavé zážitky, třeba když jsem se koupala v litinové vaně na nožičkách v krásné koupelně na vrcholu Chopku. Taková situace se asi už nebude opakovat," vyprávěla s úsměvem.

Těší se i na to, že si po natáčení zalyžuje. Lyžuje prý totiž mnohem lépe, než jak to musela předvádět ve filmu Špindl. "Lyžuju od čtyř let a v dětství jsem na hory jezdila, ale neměla jsem to moc ráda. Ale tady si možná ty hory dokonce i oblíbím," věří.

Zda na horách stráví i Vánoce a Silvestra, ale ještě sama neví. "Ještě jsme se nerozhodli. Možná pojedeme do Španělska, kde už jsme jednou na Vánoce byli, možná zůstaneme v Čechách, nebo budeme na Moravě. Ještě jsme to úplně nenaplánovali. Já mám ráda Vánoce kdekoli a jakkoli," uzavřela. ■