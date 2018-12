Modeling vyměnila za herectví: Po Ordinaci čeká krásnou Němcovou celovečerní film, v Tatrách se ale ukázala bez make-upu

Pavlínu Němcovou jsme zpovídali na horách. Super.cz

S modelkou a nyní i herečkou Pavlínou Němcovou (46) jsme vyrazili vlakem do Nízkých Tater, kde byla hvězdou skiopeningu v Jasné. Neřekli bychom to do ní, ale hory miluje a je zdatná lyžařka, takže využila pauzu v natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě, jehož novou tváří je.