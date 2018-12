Zrzce Geislerové se splnil mužský sen: Zahrála si hokej s Jaromírem Jágrem

Aňa Geislerová si zahrála stolní hokej s Jaromírem Jágrem Michaela Feuereislová

Na rozdíl od mnoha mužů a chlapců se jí o tom asi ani nesnilo. Herečka Aňa Geislerová (42) dostala příležitost zahrát si hokej s legendou Jaromírem Jágrem (46). Sice jen ten stolní, ale co by za to leckterý pán dal.