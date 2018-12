6 vystoupení, která diváky pořádně rozpálila. Tyto slavné hvězdy umí předvést pekelně žhavou show

Sexy vystoupení Profimedia.cz

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez (49) i na prahu padesátky dokáže předvést pekelně žhavou show. Ať už je to na předávání cen MTV, nebo na koncertě v Las Vegas. Navíc pohled na její tělo v odvážných kostýmech není vůbec špatný, neboť o něj hodně pečuje. Skvělé vystoupení předvedla i na předávání American Music Awards 2014, kde si její vystrčený zadeček mohly prohlédnout i přítomné celebrity.

Cardi B

Bývala striptérka a nejhranější raperka současnosti Cardi B (26) to na pódiu umí pořádně rozjet, jen co je pravda. Diváky pokaždé potěší peprným twerkem, který předvedla i na letošních American Music Awards. Kromě natřásání pozadí ukázala i svou flexibilitu a dokázala, že umí davy opravdu pobavit. To vše předvedla jen několik měsíců po porodu dcerky Kulture. Klobouk dolů.

Madonna

Madonna (60) je královnou popu a kontroverze. Tedy alespoň byla. Její lascivní kostýmy svého času neměly konkurenci, a tak o žhavá vystoupení nebyla nouze. Legendární zlatý kostým se špičatou podprsenkou a téměř odhaleným klínem předvedla i v Japonsku v roce 1990 v rámci svého turné. Od té doby však rozhodně nepolevila a svou postavu hojně ukazovala až skoro do šedesáti. Je to přeci jenom Madonna.

Nicki Minaj

Nicki Minaj (36) a její obří pozadí udělají parádu vždycky. Už od vydání hitu Anaconda je svou sedinkou pověstná. Nicki uvidíte na pódiu nejčastěji v latexu a jen málokdy zahalenou. Latex oblékla i na předávání Billboard Music Awards v loňském roce, kde ukázala, co se svým pozadím dokáže.

Miley Cyrus

Bylo období, kdy si všichni byli jisti, že je s Miley Cyrus (26) něco opravdu špatně. Svlékala se do svých videoklipů, zapalovala si jointy na pódiu, konstantně vyplazovala jazyk jako smyslů zbavená a natřásala pozadí při každé příležitosti. V šílených kostýmech, které odhalovaly hodně kůže, vystoupila i v rámci svého turné Bangerz v USA v roce 2009. Musíme přiznat, že jsme rádi, že se Miley od té doby trochu zklidnila.

Rihanna

Na vrtící se Rihannu (30) se fanoušci nemohou vynadívat. Když si například na pódiu v roce 2016 v rámci Brit Awards střihla vystoupení se svým tehdejším přítelem Drakem, sexuální napětí se dalo krájet. Na Drakeovi bylo vidět, že by si s Rihannou v danou chvíli raději užil soukromý taneček. ■