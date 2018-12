I když sekla s alkoholem, s váhou to nehnulo: Mahulena Bočanová chce zhubnout 10 kilo, 3 už dole má

Mahulena Bočanová hubne. Super.cz

Od léta se herečka Mahulena Bočanová (51) nedotkla alkoholu, což většinou přispěje ke snížení váhy, protože se odbourají prázdné kalorie. Ale Bočanové to nezabralo a pustila se do opravdového hubnutí. "Po padesátce už to není jednoduché," připustila. Měla by si ale odpustit i nealko drinky, šlo by to ještě lépe.