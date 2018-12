Rihanna nepřestává provokovat! Předvedla se v prádle vlastní značky a odhalila víc kůže než kdy dřív

Rihanna Profimedia.cz

Bujné poprsí vystavila v modrém krajkovém body a zadeček pro změnu vyšpulila v rajcovním kompletu s podvazky. Ostatně předvánoční slevy jsou v plném proudu, a tak ani Rihanna nezahálí a promuje vánoční kolekci, jak se dá.

Žhavých snímků na sociálních sítích si všiml i Rihannin bývalý, Chris Brown. Fotky okomentoval smajlíky s vytřeštěnýma očima a zpěvaččiným fanouškům se to příliš nelíbilo. Dvojice randila asi rok před tím, než Brown Rihannu fyzicky napadl, za což byl zatčen. O dva roky později duo začalo randit znovu, ale romance netrvala dlouho. Dnes spolu podle všeho stále mluví, a tak se fanoušci pochopitelně strachují, že by to mohli dát znovu dohromady. Netřeba dodávat, že nikdo z fanoušků Riri s násilníkem vidět nechce. ■