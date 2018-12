Na holky není, ale půvabnou kolegyni vychvaluje do nebes: Vítěz Tváře si jako čert užil lásku s touto kráskou

Jan Cina si užil roli čerta Super.cz

"Nevím, jestli nabídka přišla z nebe nebo z pekla, ale hlavně, že přišla. Možná i ty moje vlasy hrály nějakou roli, ale myslím si, že režisér Marek Najbrt si mě vybral, protože se známe a jsem moc rád, že jsem u toho s ním mohl být," řekl Super.cz herec.

"Bylo to náročné, zábavné a moc hezké. Je to vždycky jako nějaký tábor, který prožíváte s lidmi, na něco si hrajete a pak to skončí a těšíte se, až je zase uvidíte, třeba na premiéře," dodal. Na té pražské se bohužel nesetkal se svojí filmovou partnerkou Judit Bárdos, ovšem natáčení s ní si velmi pochvaloval.

"Judit se mi líbí moc nejen tím, jak hraje v pohádce, ale i jaký je člověk. I když je krásná mezinárodní hvězda známá z titulních rolí a stránek magazínů, tak je to příjemná, zábavná, chytrá a obyčejná holka a jsem moc rád, že jsme se mohli potkat a poznat," pěl ódy na kolegyni Cina, i když sám žije už roky s přítelem Petrem Vančurou.

Vysněnou roli prý nemá. "Rád přijímám, co přichází, a rád se nechám překvapovat. Často to jsou věci, které by mě ani nenapadly," pokračoval Cina, jehož můžeme vidět i na divadelních prknech a má za sebou i další natáčení.

"Ted mě ve Studiu DVA čeká Malý princ a dotočil jsem film Štěpána Altrichtera Národní třída, to byla taky výzva," uvedl ke snímku, který vznikl podle prózy Jaroslava Rudiše a hlavní roli si v něm zahraje Hynek Čermák. ■