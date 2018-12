Svatba do roka a do dne nebude: Muzikálový krasavec prozradil, proč si svou partnerku na Vánoce nevezme

Peter Pecha se snoubenkou Kateřinou Michaela Feuereislová

„Plánujeme to, já vím, že se říká do roka a do dne. Vánoční svatba by být mohla, ale to bych se ze všeho asi zbláznil. Potřebujeme na to trochu víc klidu. A vzhledem k tomu, že se stěhujeme, se to přesunulo,“ svěřil se držitel Thálie s tím, že alespoň na něčem se s půvabnou Katkou již dohodli. „Alespoň jsme se ale domluvili na krásném místě a domluvili jsme se na měsíci. Máme oba rádi babí léto, takže to bude v září a těšíme se na to, věřím, že si to užijeme,“ prozradil Super.cz Pecha.

Stejně jako loňské svátky oslaví dvojice spolu a pak vyrazí za svými rodinami. Pod stromečkem toho prý ale tentokrát tolik mít nebudou. „Zatím jsme s přítelkyní vymysleli dárky jenom pro rodiče, pro její a pro moje. A co se týče nás dvou, tak jsme se domluvili, jelikož se budeme stěhovat, že si ty Vánoce užijeme v klidu, že se přesuneme, zařídíme si byt a na dárečky kašleme, ale nějak na to nevěřím, myslím, že se tam stejně nějaká maličkost pod stromečkem najde,“ řekl zpěvák na vánočním pečení perníčků v Divadle Hybernia.

A zatímco řada jeho kolegů plánuje na konec roku velkolepé večírky, Peter bude trávit Silvestr doma nad rolí. „Na Silvestra nikam nevyjedeme, poprvé spolu zkoušíme představení, činohru Intimní příběhy z ráje a máme 18. ledna premiéru, takže budeme zkoušet. Ale těšíme se na to, já tam budu hrát Adama a Kačenka Evu, takže se budeme připravovat spolu doma,“ dodal Peter. ■