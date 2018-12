Na proměnu v ženu si ruská hvězda reality show vydělala prostitucí. Teď svými křivkami provokuje na sociálních sítích

Erika Kisheva Profimedia.cz

Erika Kisheva, dříve známá jako Erik, se proslavila díky ruské reality show Dom 2. Na svých sociálních sítích provokuje tělem, jak jen to jde a neváhá se dokonce odhalit úplně. Přitom ještě donedávna byla mužem a ve svém těle se vůbec necítila dobře.

Erika pochází z muslimské rodiny, která by jí proměnu v ženu nikdy nepovolila. Na vlastní pěst se tak odstěhovala do Moskvy, kde se živila jako tanečnice. V roce 2004 vyhrála soutěž Miss Travesty Russia a přestěhovala se do luxusní čtvrti, kde se živila prostitucí.

Prodáváním vlastního těla si vydělala na operace, které chtěla kvůli proměně podstoupit. Erika se stala kompletně ženou a užívá si, že může nosit těsné, provokativní outfity. Nejen v těch se objevuje na Instagramu, protože je na svou postavu patřičně pyšná, nebojí se ji ukázat i v plné kráse. Pravdou je, že na Erice byste nepoznali, že byla dříve mužem, jak se můžete přesvědčit v naší galerii. ■