Láskokopka Vondráčková prý chrání své syny: Promluvila o toxickém honu na čarodějnice i předmanželské smlouvě s Plekancem

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec jsou na nože. Foto: Jan Handrejch, Právo

Samotná zpěvačka ale tvrdí, že smlouva platí v Kanadě i v Česku a jediné o co jí jde, je blaho jejich společných dětí, kterým se prý v Kanadě líbí a domů do Česka se jim nechce. Návrat proto neplánuje ani samotná Vondráčková, což potvrdil i její právník.

„Naše předmanželská smlouva platí jak v Česku, tak v Kanadě. Soud ji i tady bere v úvahu, ale věnuje pozornost i důležitějším záležitostem jako jsou děti. Každá máma by své děti chránila a snažila se, aby změny pocítily co možná nejméně. Navíc vracet se teď do toxického mediálního honu na čarodějnice v České republice, když otec dětí donedávna nevěděl, kde vlastně zakotví, tak to by bylo úplné bláznovství,“ řekla v rozhovoru pro Rytmus života Vondráčková, jež se diví i tomu, že byla označována za zlatokopku, protože v Kanadě by rozvodem údajně mohla získat víc, než kdyby se rozváděla v Česku.

„I když se v některých médiích ze mě snažili udělat úplné zlatokopecké monstrum, všichni, kteří mě znají, vědí, že větší nesmysl neexistuje, já jsem totiž láskokopka,“ má jasno zpěvačka, na jejíž návrat do Česka si její fanoušci budou muset ještě počkat. A zjevně i Plekanec, který by si jinak moc přál, aby s ním synové Adam a Matyáš strávili Vánoce. ■