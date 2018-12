Na „stará kolena“ se dočkala role v pohádce: Princeznu si ale Jana Plodková (37) už nezahraje

Jana Plodková se dočkala pohádkových rolí. Super.cz

Po tom, aby si zahrála v pohádce, toužila dlouho. Rolí princezen se ale Jana Plodková (37) nedočkala. "Už jsem ale říkala Robertu Geislerovi, který stojí za scénářem Čertího brka, jestli by nenapsal něco ve stylu O princezně, kterou si nikdy nikdo nevzal. To by možná šlo," smála se křehká herečka na premiéře zmíněné pohádky režiséra Marka Najbrta.