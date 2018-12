Nela Slováková má muže nejraději nahé: Plavky finalistům soutěže krásy navrhla jen se sebezapřením

Nela Slováková vytvořila sexy bikiny pro finalistky soutěže krásy a poprvé oblékla i finalisty. Super.cz

Dámské plavky navrhuje už pár let, oblékla do nich finalistky České Miss a letos už podruhé také krásky z Miss Look Bella. Novinkou je, že na finále, které tento pátek proběhne v Brně, oblékne Nela Slováková (28) do plavek i pány soutěžící o titul Mr. Look Bella.