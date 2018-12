Obálky nemusí pouze sama zdobit: Krainová ve své zašívárně čerpá v časopisech inspiraci

Křest časopisu Yes Mag Super.cz

Krainová byla z nového časopisu nadšená, neboť od dětství miluje podobné kousky s lesklou obálkou. „Mám kavárnu pod domem, kam chodím každé ráno, když vyklopím děti ve školce a škole. Hrají tam jazz, mají tam hrozně dobré kafe. Já si tam sednu a mám hodinku pro sebe. Hezky to tam voní novinovým papírem, což mě vrátí do doby, kdy jsme jako rodina seděli pospolu a četli si noviny a časopisy,” říká Simona Krainová.

A čerpá modelka tipy na krásu také právě v časopisech? „Většinou čerpám inspiraci na ulici. Tam nejsou lidi tak přestylovaní jako na Instagramu. Je tam víc pravdy. Ale stejně tak mám ráda časopisy, strašně ráda v nich listuju a myslím si, že by to nemělo úplně vymizet,” říká modelka, která otvírá časopisy ve chvíli, kdy je pouze sama se sebou.

To Lucie Bílá sází hlavně na rady profíků ze svého týmu. Sama si dává záležet hlavně na vlasech, které si nechává prodlužovat a zahušťovat v salonu Yes VIP. „Vlasy jsou jako rámeček obrazu. Myslím si, že je velmi důležitý a o ten se mi stará Yes,” prozrazuje zlatá slavice.

To Alice Bendová (45) v otázce zkrášlování sází na svůj vnitřní pocit a intuici. „Většinou se inspiruji tím, když se podívám do zrcadla. Z toho čerpám nejvíc, protože tam je opravdu hodně inspirace. Častokrát si říkám, že tohle je už opravdu na zásah plastického chirurga, pak se uklidním a řeknu si, že si dopřeju aspoň ten botox do čela,” promluvila otevřeně o svém kouzle herečka a dále dodala: „Čelo je pak vypnutější, před kamerou je to lepší a nevypadám rok jako stará želva.” ■