Zazpívala a pak se rozplynula. Tohle Lucie Bílá dopřála jen svým slovenským fanouškům, ti čeští si musí rok počkat

Lucie Bílá má svou trojrozměrnou virtuální podobu. Super.cz

„Je to něco tak nádherného. Když jsem se na to sama dívala, tak mi lezl mráz po zádech,” uvedla Lucie, která chtěla koncert zopakovat v Česku ještě během letošního adventu. „Chtěla jsem to českým fanouškům předvést už letos, ale nešlo to, bylo to velmi náročné a nákladné. Příští rok se mi to musí povést přivézt do Česka,” říká.

Představa, kdy zpěvačka zpívá a pak se najednou rozplyne, vyvolala v divácích jásot. Celá hala křičela. To byl velký zážitek,” zpovídala se zlatá slavice se svými dojmy. Podle našich informací by měla zpěvačka vizuálně barvitou show předvést v pražské O2 aréně za rok, konkrétně 10.12. 2019. ■