Sharon Stone vyrazila na nákupy po boku nového přítele. Tento pán je nominován na Nobelovu cenu

Sharon Stone Profimedia.cz

Stone v Itálii natáčí televizní seriál The New Pope, a přestože je vytížená i filmovými projekty, na lásku si čas našla. Naposledy byla herečka, která je i po šedesátce velmi sexy, spojována s realitním magnátem Angelem Boffou (41). O devatenáct let mladšího milence vyměnila za o deset let mladšího.

Matka tří adoptovaných synů byla v minulosti dvakrát vdaná za starší partnery. K mladším mužům začala tíhnout až v poslední době. Přestože s Buffou se jednalo spíše o krátkodobou záležitost, v první polovině roku se hojně spekulovalo i o zásnubách. Jak je vidět, Buffa už je evidentně pasé a herečka po boku jiného jenom kvete. ■