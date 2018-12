Zvládnete se jí dívat do očí? Bagárová ve StarDance všechny odzbrojila svým úsměvem a napěchovaným dekoltem

Monika vypadala skvěle. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Sobotní díl StarDance si opět nenechala ujít ani Monika Bagárová (24), která letos vypadla ze soutěže jako první. Večer plný noblesy a elegance si na rozdíl od soutěžících, kteří stále bojují v potu tváře na tanečním parketu, užívala jako divačka a rozhodně se bylo na co koukat.

Monika dorazila do haly pražského Výstaviště, kde se živý přenos natáčí, v pánském černém obleku. Aby jinak příliš nevýrazný model ozvláštnila, vzala si do saka svůdný top, díky kterému se jí takřka nikdo nemohl dívat do očí. Svým napěchovaným dekoltem rozhodně zaujala a jen těžko se dá věřit, že je stále bez partnera.

Doprovod zpěvačce nedělal její tanečník Robin Ondráček, ale kamarádka Markéta Konvičková. Ta vyrazila zase v bílých kalhotách a roláčku, ve kterém svou kolegyni dokonale doplňovala. No posuďte sami. ■