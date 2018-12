Takhle Kazmu neznáte: Veřejně a neuvěřitelně romanticky vyznal lásku své nádherné přítelkyni

Andrea Kalousová - Stand By Me (Ben E. King Cover)

Po Jitce Boho (27) nebo Ivě Kubelkové (41) je tu další kráska s titulem Česká Miss, která předvádí svůj zpěv. Česká Miss World 2015 Andrea Kalousová překvapila pěveckým talentem. Na světě je její první videoklip. Andrea přezpívala známý hit Stand By Me.

"Je to první klip v mém životě. Samozřejmě je co zlepšovat a zaplať pánbůh za to, aspoň je na tom světě co dělat. Děkuji za veškeré reakce. Ať už jsou kladné či záporné - vážím si zpětné vazby," říká Kalousová, která klip točila v Americe, kde byla na dovolené se svým partnerem Kamilem Bartoškem alias Kazmou.

První reakce byla právě od něj. "Jsi ta nejkrásnější bytost v celém vesmíru," napsal své lásce na sociální síť pod její nový klip. ■