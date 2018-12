Nejkrásnější česká zrzka bojuje na světové soutěži krásy! Tohle tělo v plavkách vysportovala biatlonem

Jana Šišková Foto: archiv J. Šiškové

A právě na něm se porota rozhoduje, která z dívek se stane novou vítězkou. "Finále je takovou třešničkou na dortu, to si jdeme užít. Přiznám se, že na Preliminary jsem byla pěkně nervózní. Snad jsem nezklamala, reprezentovala jsem Českou republiku, jak nejlépe jsem uměla," řekla Super.cz Šišková.

V Polsku si vede skvěle. Snad všechny weby a stránky na sociálních sítích, které sledují světové soutěže Janu tipují do Top 20, některé i do Top 5. Tak uvidíme, co na to porota...

Jana v Polsku na pokoji bydlí s kráskou z Řecka. I když spolu holky vycházejí, přeci jenom malé nedorozumění mají. "Je jí stále zima, takže neustále zapíná topení, a jak je na pokoji pod 30 stupňů, tak šílí. Když usne nebo není na pokoji, hned otevírám okna," dodala se smíchem krásná Šišková. ■